Le Bayern prépare un retour surprise, ces records que Lionel Messi veut aller chercher

Hansi Flick a appelé Mario Götze

En Allemagne, Sport Bild nous révèle une information inattendue ce mercredi. Hansi Flick, le coach du Bayern Munich qui a remporté la Ligue des Champions, aimerait faire venir un ancien joueur. Il s'agit du champion du monde 2014, Mario Götze, dont l'avenir était assez flou cet été. On a parlé de lui notamment à Monaco, mais l'international allemand avait repoussé les Asémistes. Peu de temps après, il expliquait qu'il espérait rejoindre un club ambitieux, et pourquoi pas jouer la Ligue des Champions. Celui-ci aurait finalement trouvé son Graal, puisque l'entraîneur du Bayern en personne l'aurait appelé, selon Sport Bild, afin de le faire revenir du côté de Munich. Un choix qui ne ferait cependant pas vraiment l'unanimité en interne.

Messi veut rentrer un peu plus dans l'histoire

En Espagne, le journal Sport nous dévoile les quatre grands records que poursuit désormais Lionel Messi. Des records de longévité assez incroyables pour La Pulga, qui a eu 33 ans cet été. Il y a d'abord le nombre de matchs sous les couleurs du FC Barcerlone. Xavi est pour l'instant le joueur le plus capé de l'histoire du club, avec 767 matches, mais Messi est juste en embuscade avec 731 unités. Il n'est pas loin non plus du roi Pelé en ce qui concerne le plus grand nombre de buts dans un même club. Le Brésilien s'est arrêté à 643 réalisations, tandis que l'Argentin en est déjà à 634. L'été prochain, il aura égalisé avec Rexach et Xavi, les joueurs ayant joué le plus grand nombre de saisons avec le club catalan : 17. Et puis il espère aussi rattraper un certain Ryan Giggs, concernant le nombre de titres avec un seul club. Le Gallois détient pour l'instant le record avec 36 titres, sous les couleurs de Manchester united. Messi, lui, en est à 34.

Suarez, le «faux Italien»

Du côté de l'Italie, la polémique enfle autour de Luis Suarez ! Celui-ci aurait triché aux examens de langues nécessaires à l’obtention du passeport italien. L'attaquant aurait appris ses questions avant le test, et connaissant même déjà sa note ! Une révélation faite hier par La Gazzetta dello Sport. Aujourd'hui, le journal au papier rose remet le couvert. « Je te donne l'italien », titre le quotidien, précisant que le Procureur de Pérouse avait ouvert une enquête. De son côté, le Corriere dello Sport parle d'« un faux Italien » pour qualifier l'attaquant du Barça, et note aussi que l'examen a été truqué, en accusant les dirigeants de l'université.