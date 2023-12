Super League : la réaction de la LFP

L’annonce du verdict de la Cour de justice européenne favorable à la Super League fait couler beaucoup d’encre. Si le Real Madrid et le FC Barcelone jubilent, plusieurs grands clubs européens ont déjà réagi en faisant part de leur rejet de la nouvelle compétition voulue par les deux géants espagnols. Une position que partage la LFP qui a exprimé son soutien à l’UEFA par la voix de son président, Vincent Labrune.

«La Ligue de Football Professionnel soutient sans équivoque les compétitions organisées par l’UEFA. Rien ne peut remplacer la légitimité, la crédibilité et le prestige des compétitions européennes telles qu’elles sont organisées depuis maintenant plus de 60 ans. Nous sommes très attachés aux principes de mérite sportif qui doivent régir l’organisation de notre sport : que ce soit dans le cadre des qualifications aux compétitions européennes, mais aussi d’une manière plus générale aux principes de promotions / relégations. Si le football est aujourd’hui le plus grand sport au niveau planétaire, c’est justement parce qu’il a su créer les bases de compétitions simples, claires et transparentes. Rien ne saurait aller contre ce principe intangible qui est de pouvoir donner à chacun le droit de « rêver » et de pouvoir accéder au sommet de la pyramide sportive», a-t-il déclaré dans le communiqué transmis par la LFP.