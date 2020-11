Le Real Madrid se penche sur la sensation Dominik Szoboszlai

La suite après cette publicité

Un rush de folie et un but dans le temps additionnel qui qualifie sa sélection. N'importe quel joueur rêverait de vivre ce qu'a vécu Dominik Szoboszlai hier soir avec la Hongrie. En barrage pour une place à l'Euro 2021 (dans le groupe de la France, de l'Allemagne et du Portugal), la sélection hongroise affrontait l'Islande. Le score était de 1-1 à la 92e minute lorsque Szboszlai prenait le ballon au milieu de terrain, transperçait la défense islandaise et marquait d'une frappe sèche à l'entrée de la surface. Un but fantastique, une qualification arrachée dans les dernières secondes et... la Une du journal espagnol As, voilà tout ce qu'a obtenu le milieu de terrain âgé de 20 ans.

En effet, le quotidien affiche le joueur du RB Salzbourg sur sa première page car bien sûr, le Real Madrid le suit depuis longtemps. Si la presse espagnole a attendu son coup de génie pour en parler, les scouts madrilènes auraient eux coché son nom depuis un certain temps. Sauf que la Casa Blanca est loin, très loin, d'être la première sur le coup. Cela fait plusieurs mois maintenant que le Hongrois a pris de l'envergure en Autriche, après des débuts délicats. Nous vous présentions le joueur en juillet dernier en vous expliquant les soubresauts de son parcours avec Salzbourg, où il s'est enfin imposé.

Le RB Leipzig en pole position

Buteur à deux reprises en Ligue des Champions en phase de poules (face au Lokomotiv Moscou et à l'Atlético de Madrid), Szoboszlai commence à se faire un nom en Europe et a suscité la convoitise de plusieurs clubs, dont l'AC Milan, très intéressé, mais surtout le RB Leipzig. Forcément, la filiation entre le club allemand et le club autrichien apparaît comme un immense avantage. Beaucoup de joueurs ont emprunté la passerelle pour franchir un nouveau cap (à l'instar du défenseur français Dayot Upamecano).

Lié jusqu'en 2022 avec Salzbourg, le milieu hongrois serait même déjà très proche de s'engager avec le club allemand, également en Ligue des Champions (dans le groupe du PSG) pour une somme avoisinant les 25 M€. Le Real Madrid souhaite donc mettre son grain de sable et pourrait tenter de faire bifurquer le joueur vers la capitale espagnole. Probablement pas cet hiver mais plutôt l'été prochain. S'il n'y parvient pas, nul doute que le prix ne sera plus le même dans quelques années pour un joueur promis à un très bel avenir.