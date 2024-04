Le Havre : André Ayew digère mal la défaite contre Nantes

Le Havre a pris un sérieux coup sur la tête. Opposé à Nantes dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, le club normand espérait profiter de la méforme nantaise pour faire un résultat et renouer enfin avec un succès qui lui échappe depuis le 3 mars dernier. Tandis que le match nul se profilait à l’horizon, les partenaires d’André Ayew ont été douchés dans le temps additionnel par Kader Bamba, en s’inclinant ainsi sur le fil (0-1). Une défaite qui pourrait laisser des traces chez les Hacmens.

«Un match nul aurait été équitable. On prend ce but dans les dernières minutes, ça fait mal, surtout contre un concurrent direct. Mais il reste encore cinq matchs, il ne faut pas baisser la tête. On va continuer à se battre, on a un match très important qui arrive dans une semaine. Mais c’est vrai que quand on prend ce but dans les dernières minutes, c’est dur», a concédé André Ayew au micro de Prime Video.