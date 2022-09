Rendez-vous entre Mauricio Pochettino et les dirigeants niçois ce mardi !

La suite après cette publicité

Après le départ de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, les dirigeants de l'OGC Nice vont peut-être se séparer d'un nouvel entraineur. En effet, Lucien Favre est sur la sellette et son départ pourrait arriver plus tôt que prévu. Pourtant, le projet du Gym semblait être entre de bonnes mains d'autant plus quand le président du club azuréen, Jean-Pierre Rivère, a décidé de faire revenir l'entraineur helvète sur la côte d'Azur.

Malheureusement, les résultats n'ont pas suivi et le club niçois se retrouve à une triste 13ème place avec un maigre bilan (deux victoires et deux matches nuls pour quatre défaites). La dernière défaite en date contre Angers (2-1) pourrait donc être celle de trop. L'avenir du technicien de 64 ans est en tout cas clairement remis en question en ce moment du côté de l'Alliance Riviera ces derniers temps.

Nice peut s'aligner sur ses demandes

Et l'OGC Nice a commencé à sonder le marché des entraîneurs. L'un d'entre eux n'est autre que Mauricio Pochettino. Le désormais ancien entraineur du Paris Saint-Germain intéresse le club azuréen. Un rendez-vous aura même lieu ce mardi entre le technicien de 50 ans et la direction niçoise.

Ces derniers seraient même en mesure de répondre aux exigences financières de l'entraineur argentin. Le salaire mirobolant que touchait Mauricio Pochettino au PSG ne serait donc pas un frein aux négociations entre les deux parties. Même s'il reste encore de nombreux détails à régler, les jours de Lucien Favre sur la côte d'Azur semblent être de plus en plus comptés...