OM : Rennes a tenté sa chance avec Valentin Rongier

Le Stade Rennais et Jorge Sampaoli avaient prévenu. Douzièmes du classement de Ligue 1, les Rouge et Noir ont promis des renforts à leur nouveau coach Jorge Sampaoli. «Oui, nous parlons beaucoup avec le président et le directeur sportif. Nous avons un accord sur les besoins futurs et actuels, sinon je ne serais pas là, pour changer l’histoire et avoir une équipe qui soit plus ambitieuse», n’éclatait d’ailleurs le coach argentin le jour de sa présentation officielle. Depuis, plusieurs noms ont été associés au SRFC, principalement des cibles évoluant au Brésil (Gerson, Fabricio Bruno, Hakim Ziyech, Arnau Tenas, Chancel Mbemba, Erick Pulgar).

La suite après cette publicité

C’est finalement Seko Fofana (29 ans) qui a débarqué le premier en Bretagne en échange d’un chèque de 20 M€. Une première prise de choix qui pourrait être suivie par d’autres coups. Le nom de Brice Samba est évoqué, mais RMC Sport annonce que Rennes veut aussi attirer Valentin Rongier. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026, le milieu de terrain ne devrait cependant pas quitter la cité phocéenne. Depuis quelques semaines, Rongier est redevenu un élément important pour Roberto De Zerbi et RMC Sport assure que l’OM a fermé la porte à un départ.