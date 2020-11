André-Pierre Gignac entre un peu plus dans l'histoire au Mexique

La suite après cette publicité

Tigres s'est qualifié ce dimanche pour les quarts de finale des play-offs de Liga MX. Encore une fois, l'écurie de Monterrey doit sa présence parmi les huit derniers candidats au titre à André-Pierre Gignac. L'attaquant français s'est distingué en inscrivant les deux buts de la victoire des siens - un coup de tête rageur et un coup franc millimétré - contre Toluca (2-1). Deux nouvelles réalisations qui portent son total à 13 buts sur ce tournoi Apertura 2020.

Mais ce n'est pas tout. Avec ces deux nouveaux buts, l'international tricolore (36 sélections, 7 pions), déjà meilleur buteur de l'histoire de son club, compte désormais 125 réalisations depuis son arrivée au Mexique. Il est devenu l'Européen à avoir inscrit le plus de buts en championnat mexicain (saison régulière et play-offs confondus), effaçant un record datant de 1946 appartenant à l'Espagnol Isidro Langara (124 unités).

#TigreDatos Con su doblete, @10APG llegó a 125 goles en Liga-Liguilla y se convirtió en el máximo anotador europeo en la historia del Futbol Mexicano. Superó al español Isidro Lángara (124)#PerfilTigre 💪 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/vAZpEg4FGO — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) November 23, 2020

Le retour de la rumeur OM

Évidemment, la presse mexicaine salue le goleador. «André-Pierre Gignac a une nouvelle fois démontré pourquoi il est le meilleur joueur qui a débarqué dans le football mexicain ces dernières années», écrit par exemple Medio Tiempo. Récord salue pour sa part «la prestation spectaculaire» d'APG, «toujours aussi décisif dans les matches qui comptent». Même son de cloche pour La Aficion : «la star de Tigres ne pouvait pas rater ce rendez-vous crucial et André-Pierre Gignac a inscrit un doublé ».

De quoi continuer à alimenter, peut-être, la rumeur d'un possible retour à l'Olympique de Marseille, à laquelle Pablo Longoria, Head of Football de l'écurie phocéenne, a répondu de manière très évasive vendredi sur le plateau du Talk du Phocéen. «Je crois, sans parler d’individu, qu'il ne faut pas chercher que des jeunes talents car à l’OM, il faut savoir jouer sous pression. Il faut mélanger des joueurs d’expérience, habitués à jouer un certain type de match, à des jeunes qui progressent pour constituer un capital au club. Il faut toujours être équilibré, chercher à jouer avec de la pression, jouer avec les jeunes, transmettre la mentalité», a expliqué l'Espagnol. À l'heure où Dario Benedetto cale, qui sait ?