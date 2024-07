Racisme, Argentine : le père d’Enzo Fernandez tacle Wesley Fofana

Enzo Fernandez face à ses actes. Quelques jours après la publication d’une vidéo mettant en scène le joueur de Chelsea, et ses coéquipiers de sélection, en train d’entonner un chant raciste en direction des joueurs de l’équipe de France, la polémique continue d’enfler. Si Wesley Fofana avait publiquement condamné les paroles de son camarade de vestiaire, le père de l’Argentin n’a visiblement pas apprécié. Interrogé par Deportes Argentos ce jeudi, Raul Fernandez a taclé la façon de faire de l’ex-Stéphanois.

«Je sais qui est mon fils et il n’est pas comme ça ! Il n’est pas raciste, jamais ! C’est difficile pour un Européen de comprendre notre culture et notre folkore dans le football, comme les chants et les célébrations, a jugé le père du champion du monde. Il a enregistré cette vidéo en direct à un moment inopportun. C’était mauvais, il se sent mal et n’a pas réalisé ce qu’il chantait. Mais son coéquipier à Chelsea ne lui a même pas demandé de s’excuser ou quoi que ce soit, il aurait pu le contacter en privé et lui demander, mais non, il est allé sur les réseaux sociaux en une minute. En 2014, quand l’Allemagne nous a battus, ils ont imité la marche des gauchos et nous ont traités d’ignorants. En 2018, la France s’est moquée de Messi à cause de sa taille. Nous n’avons jamais dit que nous étions victimes de discrimination.» Des justifications qui convaincront, ou non, son auditoire…