Bayern Munich - Manchester City : les compositions officielles

Suite et fin des quarts de finale de la Ligue des Champions 2022/2023 ce mercredi soir. Après sa victoire 3-0 à l’aller, Manchester City se déplace sur la pelouse du Bayern Munich qui sera évidemment revanchard. A domicile, le Rekordmeister s’articule en 4-2-3-1 avec Yann Sommer officiant comme dernier rempart. Devant lui, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt et Joao Cancelo forment la défense. Joshua Kimmich et Leon Goretzka composent l’entrejeu. Seul en pointe, Eric-Maxim Choupo-Moting est soutenu par Kingsley Coman, Jamal Musiala et Leroy Sané.

Début de match tendu entre le Bayern et Manchester City

De leur côté, les Sky Blues optent pour un 3-2-4-1 avec Ederson Moraes dans les cages derrière Manuel Akanji, Ruben Dias et Nathan Aké. Le double pivot est assuré par Rodri Hernandez et John Stones. Placé en pointe, Erling Braut Haaland est soutenu par Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan et Jack Grealish.### Les compositions **Manchester City :** Ederson - Akanji, Dias, Aké - Stones, Rodri - Bernardo, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland**Bayern Munich :** Sommer - Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Choupo-Moting