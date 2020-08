Nike a lancé une nouvelle collection Day Break déjà portée par les joueurs

Quelques jours après le lancement de sa nouvelle chaussure de foot, la Phantom GT, Nike a dévoilé une collection complète baptisée « Day Break » comprenant aussi des nouveaux coloris pour ses deux autres chaussures : la Tiempo et la Mercurial.

La suite après cette publicité

Cette collection « Day Break » a été pensée pour les beaux jours, d'où la présence de coloris étincelants. On retrouve par exemple une Mercurial, toujours déclinée en deux versions avec la Superfly (coupe haute) portée par Kylian Mbappé et la Vapor portée par Duvan Zapata (coupe basse), principalement orange clair accompagnée de blanc et d'une virgule noire.

La Tiempo, portée par Jérôme Boateng, propose quant à elle un mélange sobre de bleu foncé, que l'on retrouve surtout au talon, et de blanc avec toujours une virgule noire.

Enfin, on découvre aussi la présence de la nouvelle Phantom GT portée par Kevin De Bruyne dans son coloris blanc/rose fluo/noir et dans son coloris noir/rose.

La nouvelle collection « Day Break » de Nike est déjà disponible chez notre partenaire Foot.fr