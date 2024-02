PSG : Rolland Courbis réprimande Kylian Mbappé

Le dossier Kylian Mbappé continue de déchaîner les passions. Près de six semaines après la publication de notre information annonçant le départ du Français du PSG en juin, plusieurs médias ont confirmé la tendance ce mardi en assurant que le joueur avait désormais informé sa direction de sa décision. Un timing qui peut forcément interroger, alors que les rendez-vous les plus importants de la saison parisienne se profilent. Au micro de RMC, l’ancien entraîneur de l’OM Rolland Courbis a d’ailleurs jugé impertinent le moment de cette annonce.

«Je ne m’attendais pas, dans la situation de Mbappé, à ce qu’il l’annonce mi-février, dans une saison qui n’est pas terminée. La Ligue des champions n’est pas terminée, rappelle le consultant. S’il devait partir, je pensais que c’était à l’intersaison de l’année dernière qu’il l’annoncerait, à un an de la fin de son contrat, et pas mi-février. Je pense que c’est anormal, inélégant et imprudent. Avant l’Euro et les JO, je lui souhaite de ne pas se blesser parce que ce qu’il fait est dangereux. J’ai du mal à suivre et à comprendre.»