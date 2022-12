OM : Dimitri Payet révèle l’identité de son coach coup de coeur

Dans une longue interview pour La Provence, Dimitri Payet s’est vu être interrogé sur les différents coachs qui ont marqué sa carrière olympienne. Et parmi eux, le Réunionnais a dévoilé l’identité de celui qui avait été son coup de cœur, qui n’est autre que le Chilien Jorge Sampaoli.

« C’est le coup de cœur de mon aventure marseillaise. Un coach avec une vision du foot qui est la mienne, qui correspond à ce que j’aime quand je suis sur le terrain. Un entraîneur avec une relation paternelle, et une confiance à toute épreuve. J’ai voulu lui rendre tout ça. On a fait une saison incroyable avec une deuxième place et une demi-finale de coupe d’Europe (Ligue Conférence). Cela aurait dû se finir avec au moins une finale, mais malheureusement cela n’a pas été le cas », lui a-t-il rendu hommage.

