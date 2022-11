Barça : Martín Zubimendi toujours dans les petits papiers de Xavi

Alors que le contrat de Sergio Busquets (34 ans) arrive à son terme en juin 2023, le FC Barcelone doit donc déjà s'atteler à trouver son remplaçant. Une tâche loin d'être aisée tant le milieu de terrain espagnol aura marqué et révolutionné son poste, bien qu'auteur de performances plus compliquées sur ces dernières saisons. Et pour Xavi, le choix est clair : le coach du Barça veut ramener Martín Zubimendi au Camp Nou.

Le milieu de la Real Sociedad ne laisse pas insensible l'entraîneur des Blaugranas et serait, comme l'indique Marca, tout en haut de sa liste pour succéder à l'actuel numéro 5 catalan. Problème : le club basque est dur en affaire et les dirigeants barcelonais n'auront certainement d'autre choix que de payer la clause libératoire du joueur de 23 ans, qui s'élève à 60 millions d'euros. Une somme que ne peut pour le moment pas avancer le Barça, mais qui pourrait rentrer dans les clous du budget de la saison prochaine. Affaire à suivre.