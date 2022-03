Juventus : Paulo Di Canio dézingue Dybala

Cette semaine, la Juventus Turin et Paulo Dybala ont annoncé qu'ils ne continueraient pas l'aventure ensemble. En effet en fin de contrat en juin prochain, "La Joya" n'a pas trouvé d'accord pour prolonger, et n'est plus au cœur du projet depuis l'arrivée de Dusan Vlahovic. Arrivé en 2015 dans le Piémont en provenance de Palerme, l'Argentin a disputé 282 matchs pour 113 buts sous le maillot bianconero. De nombreux clubs ont signifié un intérêt pour le joueur, comme l'Inter Milan, Arsenal ou encore Tottenham.

Avant de savoir où il jouera la saison prochaine, Paulo Di Canio, ancien joueur de la Juventus et de West Ham, a donné au Sun son avis sur Dybala, et autant dire qu'il n'a pas une haute estime du milieu offensif : «c'est vrai qu'il pourrait devenir un leader technique. Mais je ne peux pas avoir un leader émotionnellement fragile. Si tout va bien, il est présent dans les matchs, mais si tout va mal, je le définis presque comme un gros bébé pleurnichard.» De quoi refroidir les clubs intéressés ?