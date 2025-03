Christian Eriksen annonce son probable départ de MU

Après trois ans de bons et loyaux services, Christian Eriksen se prépare à quitter Manchester United dès cet été. Arrivé en juillet 2022 à Manchester, le milieu de terrain danois de 33 ans s’apprête à quitter les Red Devils en juin prochain, libre de tout contrat. Cette saison, Eriksen a disputé 27 matchs, inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives avec Manchester United. Toutefois, il n’est pas considéré comme un élément clé par Ruben Amorim, rendant son départ inévitable, d’autant plus en raison de son salaire élevé. L’entraîneur portugais prévoit en effet un grand ménage dans l’effectif lors du prochain mercato estival, et Christian Eriksen fait partie des joueurs poussés vers la sortie. Le milieu de terrain a d’ailleurs confirmé n’avoir reçu aucun contact du club mancunien pour une prolongation. « Je n’y ai pas beaucoup pensé [à mon avenir]. Dans ma tête, je suis prêt à trouver quelque chose de nouveau. Ce que ce sera exactement, je ne l’ai pas encore décidé. Je n’ai rien entendu, et quand c’est le cas, j’en déduis que l’aventure va s’arrêter. C’est ainsi que je l’interprète. Tout le monde sait que mon contrat arrive à échéance, donc je suppose qu’il n’y a qu’une seule issue [le départ] », a déclaré Eriksen à TV 2 Sport lors du rassemblement de la sélection danoise, ce mardi.

Interrogé sur ses possibles destinations, Christian Eriksen écarte un retour dans son pays natal cet été. « Pas encore. C’est trop tôt, assure-t-il avant d’assurer être encore en bon état de forme pour évoluer dans un grand championnat. Je pense que j’ai encore quelques bonnes années à l’étranger. Si je retourne au Danemark, c’est souvent associé à l’idée de se concentrer sur la famille et de terminer sa carrière, et c’est très bien, mais je n’en suis pas encore là. » En attendant d’être pleinement fixé sur son avenir, Christian Eriksen, capitaine du Danemark, a été convoqué pour la double confrontation de sa sélection face au Portugal de Cristiano Ronaldo en quarts de finale de la Ligue des Nations.