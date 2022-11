CdM 2022, EdF : Lucas Hernandez sort sur blessure

La Coupe du Monde débute plutôt mal pour l'équipe de France de Didier Deschamps. En effet, les Bleus sont déjà menés pour leur entrée dans la compétition par l'Australie. C'est Goodwin, l'ailier gauche des Aussies, qui a trouvé la faille. Mais ce n'est pas le seul souci que connaissent Rabiot et ses coéquipiers.

La suite après cette publicité

En effet, sur le but, alors au duel avec l'ailier droit de l'Australie, Lucas Hernandez s'est, semble-t-il, tordu le genou. Il est sorti sur blessure et a été remplacé par son frère, Théo. Mais, vu les soucis récurrents du joueur du Bayern Munich, ça ne sent pas franchement bon pour la suite.