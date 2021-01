Arsenal - MU : les compositions sont tombées

La 21e journée de Premier League offre un duel intéressant entre Arsenal et Manchester United. A domicile, les Gunners se présentent dans un 4-2-3-1 avec Bernd Leno comme dernier rempart derrière Hector Bellerin, David Luiz, Rob Holding et Cédric Soaresy. Thomas Partey et Granit Xhaka forment le double pivot. Seul en pointe, Alexandre Lacazette est soutenu par Nicolas Pépé, Emile Smith Rowe et Gabriel Martinelli.

De son côté, Manchester United opte pour un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages. Le portier espagnol peut compter sur Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Luke Shaw. Dans l'entrejeu, Fred et Scott McTominay sont associés. Enfin, Paul Pogba, Bruno Fernandes et Marcus Rashford accompagnent Edinson Cavani en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Arsenal : Leno - Bellerin, Luiz, Holding, Cédric - Partey, Xhaka - Pépé, Smith Rowe, Martinelli - Lacazette

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fred, McTominay - Pogba, Fernandes, Rashford - Cavani