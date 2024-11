Real Madrid : Luis de la Fuente fait confiance au centre de formation

Les débats autour du Real Madrid sont de plus en plus présents depuis les nouvelles blessures de Lucas Vázquez, Rodrygo, et surtout, Eder Militao, le week-end dernier. Selon la presse espagnole, Florentino Pérez souhaite à tout prix casser sa tirelire cet hiver pour recruter plusieurs défenseurs centraux. Une stratégie dont n’est pas fan Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne. L’homme de 64 ans pense que le club madrilène doit privilégier les joueurs de son centre de formation, la Castilla, à l’instar de Raúl Asencio, passeur décisif contre Osasuna (4-0).

« J’ai un respect total et absolu pour ce que chaque club décide. Je ne connais pas le fonctionnement interne de chaque club, mais je viens d’une culture de centre de formation. J’ai toujours dit à maintes reprises que le football espagnol possède les meilleurs éléments du monde et je crois qu’il n’échoue jamais lorsqu’on lui donne des opportunités. La preuve, c’est que nous allons vers les jeunes quand il y a une option, mais je le répète sans regarder la carte d’identité », a déclaré de la Fuente pour Radio Marca.