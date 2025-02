Premier League : le Manchester United de Ruben Amorim est de retour dans la crise

Cette saison est définitivement cauchemardesque pour Manchester United. Malgré un effectif taillé pour jouer les premières places en Premier League, les Mancuniens patinent depuis le début de cette cuvée 2024-2025. Après une première partie de saison cataclysmique sous les ordres d’Erik Ten Hag, Ruben Amorim est arrivé à la rescousse, mais l’impact du coach portugais n’a toujours pas pu se quantifier jusqu’ici. Malgré des parcours intéressants en Ligue Europa et en FA Cup, les pensionnaires d’Old Trafford pointent à une inquiétante quinzième place en Premier League et peinent à enchaîner les bons résultats. Après avoir déjà perdu à domicile la semaine passée contre Crystal Palace à domicile, les coéquipiers de Casemiro ont été encore mis en difficulté par une équipe de Londres ce dimanche.

Mauvais dans tous les compartiments du jeu, les Mancuniens ont été sèchement battus face à une équipe de Tottenham qui n’avait plus gagné à domicile en championnat depuis novembre. Un nouveau revers inquiétant qui a poussé Ruben Amorim a pointé du doigt le manque de réalisme de son équipe face à des Spurs plus réalistes : « c’était difficile. Lorsque nous créons des situations et que nous ne marquons pas, c’est vraiment difficile. En fin de compte, ils ont marqué, nous n’avons pas réussi. C’est ce qui a fait la différence dans ce match. Nous avons eu beaucoup d’occasions, mais à la fin, ils ont marqué un but et nous n’en avons pas marqué un. La première étape consiste à créer des situations. Il y a eu des matches où nous étions aux abords de la surface sans créer de situations. Ce match-ci, nous créons des situations. Mais dans ce match où les deux équipes ne vont pas bien, un but allait toujours faire la différence. »

Ruben Amorim pointe également les absents du côté de Manchester United

S’inclinant pour la 8e fois lors de leurs 12 derniers matches de championnat, les Mancuniens ont perdu leur 12e match cette saison en 25 matches de Premier League. Offensivement, les hommes d’Amorim ont également été en difficulté. Dénués de toute inspiration, les Red Devils ont été soporifiques offensivement malgré les quelques opportunités qu’ils se sont procurés au retour des vestiaires. Symbole de ce manque de réalisme, Alejandro Garnacho s’est notamment illustré avec une grossière occasion ratée en première période. Comptant de nombreux absents avec notamment Amad Diallo qui est absent pour le reste de la saison, Ruben Amorim doit bricoler et ce manque de cohésion offensive dans sa tactique est l’une des autres raisons de l’échec de Manchester United d’après Ruben Amorim :

« On commence avec une idée. Nous nous sommes interrogés sur la longueur de la semaine. Nous avons travaillé sur nos principes, mais jour après jour, vous perdez des joueurs qui changent votre approche du jeu. Je ne pouvais pas jouer de la même manière avec Joshua qu’avec Amad. Perdre des matches et perdre des joueurs, c’est changer d’approche à chaque match. Nous devons nous concentrer sur le prochain match et oublier le passé. Ils me verront avec l’énergie nécessaire pour aller de l’avant et préparer le prochain match. On grandit et on apprend beaucoup de choses. Nous devons juste faire face et ne pas fuir, c’est mon sentiment. Aujourd’hui, ça va faire mal, c’est dur de perdre autant de matches, mais on peut changer les choses en une semaine. » Reste à savoir si Manchester United saura rebondir la semaine prochaine avec un déplacement à Everton qui retrouve des couleurs ces dernières semaines.