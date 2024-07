La décision radicale du Bayern Munich pour Désiré Doué, un favori se dégage pour succéder à Gareth Southgate

Le Bayern Munich lâche Désiré Doué

Le Bayern Munich a fait son choix entre Désiré Doué et Xavi Simons. En raison du prix élevé des deux joueurs, Simons reste la priorité du club allemand. Selon les informations de Bild, la direction parisienne aurait demandé à ses homologues bavarois de patienter, le temps pour eux d’attirer la recrue phare de leur mercato, Victor Osimhen. Actuellement évalué à 80 millions d’euros, Simons est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, mais le club français est prêt à le laisser partir. Simons pourrait être prêté par le Paris Saint-Germain pour une saison, avec une obligation d’achat atteignant 90 millions d’euros. Ce retrait du club munichois dans le dossier Doué devrait permettre au PSG d’avancer sereinement sur le cas de l’international espoirs.

Un favori pour la succession de Gareth Southgate

Après le départ de Gareth Southgate, les rumeurs vont bon train sur le nom de son successeur à la tête de la sélection anglaise. Eddie Howe serait dorénavant le favori pour lui succéder. Le Daily Mail rapporte que l’actuel coach de Newcastle quittera son club seulement s’il n’est pas satisfait de ses conditions de travail. «Tant que je suis heureux, que je me sens soutenu, que je me sens libre de travailler comme je le souhaite, je ne pense à rien d’autre», a déclaré Eddie Howe, qui ajoute qu’être sélectionneur de l’Angleterre est «spécial». «Je suis patriote et je n’ai pas honte de le dire… J’aime mon pays», ajoute-t-il.

Deux cadres de l’Espagne au cœur d’un incident diplomatique

Dans le Manchester Evening News, on apprend qu’Alvaro Morata, qui vient de rejoindre l’AC Milan, et son compatriote Rodri risquent des sanctions disciplinaires de la part de l’UEFA. En marge des célébrations de la victoire de l’Espagne à l’Euro 2024, les deux néo-champions d’Europe ont chanté «Gibraltar est espagnol», un chant controversé incitant la Gibraltar Football Association à déposer une plainte officielle. L’incident souligne les tensions persistantes autour de la souveraineté de Gibraltar.