Mercato : l’OL en passe de boucler deux recrues pour cet hiver !

La suite après cette publicité

Au sortir de la défaite contre Reims (0-2), John Textor a tenté de rassurer les supporters de l’Olympique Lyonnais en faisant une grande promesse pour le prochain mercato hivernal. «Comme vous le savez, en janvier, nous n’aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe. Soyez assurés que je NE permettrai JAMAIS à ce club de perdre son prestige.»

Depuis, les doutes subsistent toujours sur la possibilité de l’OL à se renforcer réellement en janvier. Mais au Brésil, la presse spécialiste de Botafogo est unanime : les Gones vont bel et bien recruter deux joueurs du Glorioso en janvier. Depuis cet été, nous vous relatons l’intérêt des Gones pour deux phénomènes du club carioca : le gardien Lucas Perri et le défenseur central Adryelson. Tous les deux âgés de 25 ans, ils sont annoncés à Lyon en échange de 14,5 M€.

À lire

Un ancien Lyonnais défend Marcelino après son départ de l’OM

Une belle affaire pour l’OL

Depuis, les choses ont quelque peu changé. En clair : les deux joueurs se montrent tellement performants avec leur équipe qu’ils ont été récemment appelés en sélection nationale brésilienne. Un nouveau statut qui a forcément réveillé l’intérêt d’autres clubs et surtout fait augmenter leur valeur marchande. Mais l’OL possède l’avantage d’appartenir à la galaxie Eagle, tout comme Botafogo. Résultat : Perri et Adryelson ne vont pas leur échapper.

La suite après cette publicité

UOL indique ces dernières heures que Botafogo et l’OL travaillent pour que cette double transaction soit finalisée dans les prochains jours. Les septuples champions de France vont débourser un peu moins de 20 M€ (17 M€ maximum), bonus compris, pour s’offrir la doublette auriverde. C’est un peu plus que les 14,5 M€ évoqués, mais l’OL va se payer deux internationaux à fort potentiel à un tarif raisonnable. Perri et Adryelson ont un accord verbal avec l’OL et vont parapher un contrat de trois ans assorti d’une quatrième année en option.