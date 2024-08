Manchester United se penche sur Sander Berge

Actif cet été, Manchester United a déjà bouclé les arrivées de Joshua Zirkzee (Bologne) et Leny Yoro (Lille) pour plus de 100 millions d’euros. Selon The Athletic, les Red Devils devraient continuer à se renforcer. En effet, l’équipe dirigée par Erik ten Hag a ciblé Sander Berge à en croire le média anglais.

Milieu norvégien de 26 ans, Sander Berge vient d’être relégué cette saison avec Burnley. Auteur de 40 matches (2 buts et 2 passes décisives) avec les Clarets, il avait néanmoins su sortir du lot la saison dernière. Les dirigeants mancuniens ont démarré les contacts avec Burnley.