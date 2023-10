Côte d’Ivoire - Maroc : les compositions sont là

Ce samedi soir, un match amical aux allures de Coupe d’Afrique des Nations se déroule entre la Côte d’Ivoire et le Maroc. Les deux prétendants à la victoire finale, s’affrontent avant peut-être de croiser le fer en janvier ou février prochain. A domicile, les Eléphants optent pour un 4-3-3 avec Yahia Fofana comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Wilfried Singo, Evan Ndicka, Sinaly Diomandé et Ghislain Konan. Dans l’entrejeu, Franck Kessié et Seko Fofana accompagnent Ibrahim Sangaré. Devant, Sébastien Haller est épaulé par Oumar Diakité et Jonathan Bamba.

De leur côté, les Lions de l’Atlas ont misé sur un 4-3-3 où Yacine Bounou est placé dans les cages. Il peut compter sur Achraf Hakimi, Romain Saiss, Nayef Aguerd et Yahia Attiat-Allah pour composer la défense. Selim Amallah, Noussair Mazraoui et Azzedine Ounahi forment le trio du milieu de terrain. Enfin, Amine Adli et Amine Harit prennent les couloirs et laissent la pointe de l’attaque à Youssef En-Nesyri.

Les compositions

Côte d’Ivoire : Fofana - Singo, Ndicka, Diomandé, Konan - Kessié, Sangaré, Fofana - Diakité, Haller, Bamba

Maroc : Bounou - Hakimi, Saiss, Aguerd, Attiat-Allah - Amallah, Mazraoui, Ounahi - Adli, En-Nesyri, Harit