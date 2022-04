Le Real Madrid dicte sa loi dans le dossier Erling Haaland

L'autre rêve fou de Florentino Pérez. Depuis un peu plus d'une année maintenant, le président de la Casa Blanca oeuvre en coulisses comme en public à la création d'une Super Ligue européenne. Il rêve évidemment d'y voir son Real Madrid, si possible avec Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Ce n'est plus un secret, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu s'activent pour recruter les deux cracks cet été 2022. Et ils ont de bonnes chances d'y parvenir !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid rêve toujours du Norvégien

En effet, le Français arrive en fin de contrat à Paris, où on fait tout pour le garder. Si KM7 n'a pas encore tranché, du moins officiellement, il pourrait être tenté par le projet madrilène. Un club où il a toujours rêvé de jouer comme Haaland. Ce dernier va quitter le Borussia Dortmund cet été c'est une certitude. Mais pour aller où ? Le FC Barcelone est intéressé, mais le club ne fera pas de "manœuvre imprudente" comme l'a rappelé le vice-président Rafael Yuste ce week-end. Reste donc Manchester City et le Real Madrid.

Les deux cadors ont fait des offres plus ou moins similaires, à savoir un contrat longue durée avec un énorme salaire. Pour les Anglais, on évoque un montant de 30 M€ par saison. Côté espagnol, on parle de 40 M€ et d'une opération totale de 350 M€. Mais d'après Sport, le Real Madrid hésite à mettre autant d'argent sur ce dossier à présent.

Les Merengues ne comptent pas faire de folies

Ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord car la priorité est et demeure Kylian Mbappé. Même si le Français venait libre à Madrid, il faudra lui offrir une grosse prime à la signature ainsi qu'un salaire important. Ensuite, les Madrilènes estiment qu'il y a trop de frais annexes à payer pour le Norvégien. Comme les autres prétendants, le club de la capitale espagnole devra lever avant le 30 avril prochain la clause de 75 M€ à verser au BVB. Jusque là, rien d'anormal. Mais c'est la suite qui pose problème au Real Madrid.

En effet, il faudrait payer une commission de 40 M€ à Mino Raiola, l'agent du joueur, et une autre de 30 M€ à Alf-Inge Haaland, le père de l'attaquant star. Sport parle d'une opération totale de 215 M€, sans compter le salaire. Ce qui est beaucoup trop aux yeux du club de Florentino Pérez, qui essaye de faire baisser ces montants. Si jamais les diverses parties ne parviennent pas à s'entendre, Manchester City aura le champ libre pour faire parler sa puissance financière et s'offrir Haaland. Florentino Pérez n'espère pas en arriver là, lui qui veut réaliser son rêve...mais pas à n'importe quel prix !