Le fiasco du Bayern Munich fait jaser en Allemagne, Marc-André ter Stegen est porté en héros par la presse espagnole

La suite après cette publicité

«Le Bayern dehors»

En Allemagne, c'est la surprise de la soirée de mercredi ! Le grand Bayern Munich s'est fait éliminer de la Coupe d'Allemagne, aux tirs au but, par Holstein Hiel, une équipe de deuxième division. «Le Bayern dehors», résume Bild, qui évoque «un drame sous la neige», pour les hommes d'Hansi Flick. Forcément cette sortie de route, dès les 16es de finale fait grand bruit outre-Rhin. Le journal Lübecker Nachrichten évoque plutôt « le miracle de Kiel », pour décrire ce match fou. Enfin, la défaite du champion d'Allemagne fait aussi la Une de Kicker ce jeudi. Pour le quotidien, le responsable est Fin Bartels. C'est lui qui avait ouvert le score pour Kiel, et c'est lui qui inscrivait le tir au but victorieux. « Baretls tire et sort le Bayern », conclut ainsi le journal allemand.

Le «Saint Marc »a sauvé le Barça

Du côté de l'Espagne, c'est un Allemand qui fait parler de lui. Il s'agit de Marc-André ter Stegen, le portier du Barça, qui a été au rendez-vous pour amener son équipe en finale de la Supercoupe d'Espagne. Car les Catalans sont eux aussi allés jusqu'aux tirs aux buts, face à la Real Sociedad. Et le gardien barcelonais a sorti le grand jeu, puisqu’il a repoussé les deux des trois tentatives des joueurs basques, la 3e finissant sur le poteau. Pour Marca, c'est « un ter supérieur » qu'on a vu hier. Le sauveur du Barça fait également la couverture de Sport, qui le décrit comme un « héros », et décrit ses arrêts comme des « interventions magiques ». Rien que ça ! L'Esportiu a lui aussi fait sa Une du jour avec ter Stegen, et là encore le gardien est couvert de louanges. « Saint Marc », l'appelle tout simplement le quotidien catalan.

Le Real Madrid face «aux Lions»

On reste en Espagne pour finir ce tour de la presse, car le Real Madrid joue ce soir face à l'Athletic Bilbao, et essayera de rejoindre le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne. Ce sera l'occasion de mettre à l'épreuve Eden Hasard qui devrait jouer ce soir, comme le rapporte As. « Aux Lions », titre le quotidien ibérique qui met donc en avant le surnom de l'adversaire des Madrilènes. À noter, comme l'évoque le média, que Karim Benzema a marqué plus de buts contre l'Athletic Bilbao, que contre n'importe quel autre adversaire. Il en est pour l'instant à 13 unités face aux Basques, et pourrait donc alourdir l'addition. Réponse ce soir à 21h (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté).