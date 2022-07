Le double coup de folie du Bayern, la deadline pour Cristiano Ronaldo enfin fixée

La suite après cette publicité

Le Bayern aime dépenser cet été

C’est le gros dossier du moment à Turin : l’avenir de Matthijs de Ligt. Comme on peut le lire dans La Gazzetta dello Sport ce matin, le néerlandais de la Juve «arrive au Bayern». D’après le journal au papier rose, le directeur sportif de l’équipe bavaroise est actuellement à Turin avec la ferme intention de conclure un accord avec l’international oranje. Il devrait s’engager avec le champion d’Allemagne pour les cinq prochaines saisons, et devrait toucher un salaire estimé à dix millions d’euros par an. Les Bianconeri auraient accepté de laisser partir De Ligt en Allemagne pour 90 millions d'euros. D’après le média allemand Kicker, le Bayern Munich a ciblé une nouvelle piste prioritaire pour remplacer Robert Lewandowski. Harry Kane serait une piste crédible étudiée par le board allemand. En fin de contrat avec Tottenham en 2024, l'Anglais pourrait débarquer en Allemagne, mais l’été prochain. Le club bavarois devrait attendre que son prix baisse encore un peu.

Ultimatum pour CR7

On apprend dans les colonnes du Daily Mail que Manchester United a imposé une deadline à Cristiano Ronaldo. Les dirigeants des Red Devils veulent savoir rapidement s’il compte rester cette saison ou réellement partir. Pour l’instant le quintuple Ballon d’Or n’est pas avec ses coéquipiers en tournée à Bangkok. Mais Ten Hag veut savoir si le Portugais est prêt à les rejoindre mercredi pour la tournée en Australie.

Haaland éteint le Real

On retrouve Erling Haaland en première page de nombreux tabloïds anglais ce lundi. Le buteur norvégien a été présenté aux fans de Manchester City hier après-midi. Il s’est prêté à l’exercice compliqué des questions-réponses. Quand on lui a demandé contre quel club de Premier League, il a hâte de jouer, il a révélé que c’était Manchester United. De quoi faire sauter de joie tous les Citizens présents, qui imaginent déjà Haaland éteindre Old Trafford avec un triplé. Mais ce qui nous intéresse le plus ce matin, c'est une déclaration sur son avenir. L'attaquant des Skyblues a assuré vouloir aller jusqu’au bout de son contrat avec Manchester City. De quoi faire réagir le Sun, et le Daily Telegraph. Pour les journaux anglais, Haaland envoie un message à tous ses courtisans en Europe, surtout le Real : «je ne suis pas à vendre pendant 5 ans».