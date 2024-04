Une légende du Real Madrid va rejoindre CR7 à Al-Nassr

Cristiano Ronaldo ne sera bientôt plus le seul ancien joueur du Real Madrid à Al-Nassr. D’après les informations du média saoudien Al-Riyadiah, Fernando Hierro (56 ans) est en négociations avancées avec le club pour en devenir le prochain directeur sportif. Il remplacera le Portugais Miguel Rubero, dont l’aventure aura tourné court.

Ancien capitaine du Real Madrid, club qu’il a représenté plus de 600 matchs entre 1989 et 2003, Hierro était le premier choix des dirigeants d’Al-Nassr. Son réseau et son expérience doivent servir à développer le club. Un accord devrait intervenir dans les prochaines heures avec l’éphémère sélectionneur de la Roja lors du Mondial 2018.