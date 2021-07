Barça : Xavi se prononce sur l'avenir de Messi

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi (34 ans) n'a pas encore dévoilé le club dans lequel il évoluera la saison prochaine. Si le suspense reste donc entier pour la Pulga, son ex-coéquipier Xavi a, quant à lui, une idée bien précise pour la suite des événements concernant l'international argentin. Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, l'ancien capitaine du FC Barcelone lui promet un avenir certain au sein du club blaugrana.

« La situation de Lionel Messi ? Ce sont des circonstances du marché, il faut attendre. J'imagine qu'il discute avec le club et le président. Je souhaite le meilleur à Leo, en tant qu'ami et en tant que culé. Je lui souhaite de continuer au Barça, en espérant que cela puisse être annoncé le plus tôt possible. Si je devais parier, je dirais qu'il va rester au club. Même si, dans le football, on dit beaucoup de choses, je dirais qu'il va continuer. Leo a besoin du Barça et le Barça a besoin de Leo. Il est heureux à Barcelone, il y a été toute sa vie. Je parie qu'il va prolonger. »