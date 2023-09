Affaire Hermoso : Luis Rubiales convoqué devant la justice espagnole

Alors que Luis Rubiales a été contraint d’annoncer sa démission lors d’une interview accordée au journaliste britannique Piers Morgan, l’ancien président de la Fédération espagnole de football (RFEF) continue malgré tout de clamer son innocence après avoir été mis en cause dans l’affaire du baiser forcé envers Jenni Hermoso après la victoire de l’Espagne au terme de la dernière Coupe du Monde féminine. L’entretien avec le journaliste anglais sera d’ailleurs disponible ce mardi soir. Mais une mauvaise nouvelle supplémentaire pourrait encore assombrir le ciel du dirigeant ibérique. En effet, l’ex-président de l’instance dirigeante du football espagnol est convoqué ce vendredi par la justice dans le cadre de l’enquête sur son baiser forcé.

La suite après cette publicité

Luis Rubiales sera reçu à la mi-journée par un juge d’instruction «pour être entendu en tant qu’inculpé» et répondre aux accusations «d’agression sexuelle», comme l’a indiqué le tribunal de l’Audience nationale dans un communiqué. Pour rappel, cette décision fait suite à la requête du parquet qui réclamait que des poursuites soient engagées. Le dirigeant espagnol risque jusqu’à quatre an de prison depuis une réforme récente du code pénale espagnol qui catégorise les baisés forcés comme des agressions sexuelles alors que le délit de coercition a été également retenu après des pressions reçues par la victime et son entourage de la part de l’accusé. Affaire à suivre…