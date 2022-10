Serie A : l'émotion de Franck Ribéry devant les fans de la Salernitana

Ce samedi 22 octobre restera comme le jour des adieux de Franck Ribéry (39 ans) en tant que footballeur, désormais retraité depuis peu, au stade Arechi de Salernitana. Les supporters ont entonné de nombreux chants en son honneur. Un hommage qui a ému l'ancien international français (81 sélections, 16 buts), en larmes devant les fans de son équipe.

La suite après cette publicité

Une séquence émouvante qui a eu lieu juste avant la rencontre de Serie A entre Salernitana et la Spezia, pour le compte de la 11e journée du championnat italien. Gêné par les blessures, Franck Ribéry aura disputé seulement 25 rencontres en un peu plus d'un an sous le maillot rouge bordeaux du club basé à Salerne.