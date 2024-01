Takefusa Kubo a dit non à 160 M€

Le 14 février prochain, le Paris Saint-Germain va croiser le fer avec la Real Sociedad. Un club où évolue un certain Takefusa Kubo, qui joue actuellement la Coupe d’Asie avec le Japon. Cela n’empêche pas son nom d’être cité dans la rubrique mercato. Récemment, il a été lié à Manchester United. Ce mardi, Relevo et Estadio Deportivo évoquent l’Arabie saoudite.

En effet, Al-Nassr lui a fait une proposition. Mais celle-ci a été refusée par le joueur, qui veut finir la saison dans son club et rester en Europe par la suite. Le montant de l’offre n’a pas été révélé. En revanche, les médias ibériques expliquent que l’été dernier, il a dit non à une belle proposition d’Al-Hilal qui voulait lui verser 40 millions par an pendant 4 ans, soit 160 millions d’euros. Mais Kubo a résisté à la tentation.