PSG : Georginio Wijnaldum raconte sa fin d'aventure difficile à Liverpool

Tout juste arrivé au PSG cet été, Georginio Wijnaldum (30 ans) avait décidé de ne pas prolonger avec Liverpool à l'issue de son contrat. Dans une interview au Guardian, le milieu de terrain néerlandais, qui a débuté 34 des 38 matches de Premier League l'an dernier, a révélé avoir reçu énormément de critiques lors de ses dernières sorties chez les Reds et regrette de ne pas avoir été soutenu par une partie de la direction du club anglais. Des déclarations qui expliqueraient son départ des Reds.

«Il y a eu un moment où je ne me suis pas senti aimé et apprécié. Pas mes coéquipiers, pas les gens de Melwood (le centre d'entraînement de Liverpool). Eux, je sais. Je peux dire qu'ils m'aiment tous et que je les aime. Ce n'était pas de ce côté-là, plutôt de l'autre côté (...) Je dois dire qu'il y avait aussi les réseaux sociaux, ajoute Wijnaldum. Quand on jouait mal, j'étais le joueur qu'ils blâmaient, ils voulaient que je parte. Chaque jour à l'entraînement et lors des matchs, j'ai donné tout ce que j'avais pour que ça se termine bien parce que, pendant toutes ces années, Liverpool a beaucoup compté pour moi, notamment en raison de la relation que j'avais avec les vrais supporters présents dans le stade». Son accueil au sein du club parisien s'annonce bien différent.