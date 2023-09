L’OL officialise l’arrivée de Diego Moreira

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais termine son mercato sur une bonne note. Après avoir enchaîné les arrivées d’Enest Nuamah et Paul Akouakou, l’OL vient de faire une très belle affaire de dernière minute en s’offrant le jeune attaquant de Chelsea, pour une saison et sous la forme d’un prêt simple. «L’ailier de Chelsea Diego Moreira a été prêté pour une saison au club de Ligue 1 de Lyon. Le joueur de 19 ans a fait ses débuts en équipe première contre l’AFC Wimbledon en milieu de semaine et va maintenant poursuivre son développement dans l’élite française», indiquent les Blues.

Cet ailier gauche formé en Belgique, international Espoirs portugais, arrivé cet été de Benfica (il avait participé à deux rencontres la saison passée), a joué un match en pro avec le club londonien, en League Cup contre Wimbledon, ce mercredi, confirme les Blues. Son agent, qui n’est autre que Jorge Mendes, en lien direct avec John Textor, a sûrement faciliter l’arrivée de ce jeune crack de 19 ans dans la cité rhodanienne.

De son côté, l’Olympique Lyonnais informe qu’il s’agit d’une arrivée sous la forme d’un prêt payant, pour un montant de 2,8 M€. «L’Olympique Lyonnais, qui a su saisir une opportunité en cette fin de mercato, est très d’heureux d’accueillir dans son effectif le talentueux Diego Moreira pour la saison 2023/2024», est-il ajouté dans le communiqué de l’OL. Cet ailier rapide s’était déjà révélé en Youth League, avec le Benfica, qui a remporté la dernière édition.

Il s’agit d’un joli coup réalisé par l’Olympique Lyonnais, qui venait notamment de perdre Bradley Barcola, vendu au Paris Saint-Germain contre 50 millions d’euros. Sur le gong, John Textor désirait engager un ailier supplémentaire. C’est désormais chose faite.