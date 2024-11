Bénin : le témoignage glaçant de Gernot Rohr sur le match en Libye

La Libye fait encore parler d’elle. Un mois après le traitement déplorable subi par les joueurs du Nigéria, les Libyens ont réservé un accueil encore plus dramatique au Bénin, ce lundi, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations 2025. Gernot Rohr et ses joueurs ont connu un après-match mouvementé marqué par des agressions de supporters et de policiers libyens. Le sélectionneur des Guépards, qualifiés pour la prochaine CAN au Maroc, est revenu sur ce calvaire pour Canal+ Sport Afrique.

La suite après cette publicité

« Les petits soucis sont arrivés après le match, à notre surprise. Avec des jets de bouteilles, la poursuite d’un de mes assistants par des gens qui voulaient le frapper dans le tunnel. On s’est enfermé dans le vestiaire pendant 1h30 et lorsqu’on est sorti, il y a des événements très regrettables qu’on ne devrait pas voir dans le football. Et là, on a vu que c’est un pays où il n’y a pas encore de sécurité, puisque même les policiers nous ont frappés. Ils ont sorti des matraques pour nous taper dessus. On a quelques blessés… C’est vraiment regrettable. Le match en lui-même s’était bien déroulé, mais après le match, c’était catastrophique. Le gouvernement du Bénin, que nous remercions, a mis un avion à notre disposition pour ne pas nous laisser partir un à un dans diverses directions, en Europe ou ailleurs. On a attendu toute la nuit, une dizaine d’heures avant le match, pour qu’il ait l’autorisation de survoler le Mali, le Burkina Faso. Après ça, on a attendu 10 heures toute la nuit, les joueurs n’ont pas dormi… Mais on est rentrés sur Cotonou », a expliqué le sélectionneur d’origine allemande.