Bologne - Shakhtar : les compositions officielles

Suite de la 1re journée de la Ligue des Champions ce mercredi avec de jolies affiches. Bologne reçoit ainsi le Shakhtar Donetsk. A domicile, les Italiens optent pour un 4-3-3 avec Lukasz Skorupski dans les cages. En défense, on retrouve Stefan Posch, Sam Beukema, Jhon Lucumí et Charalampos Lykogiannis. L’entrejeu voit les présences de Nikola Moro, Giovanni Fabbian et Remo Freuler. Seul en pointe, Santiago Castro est placé juste devant Riccardo Orsolini et Dan Ndoye.

Le club ukrainien s’articule de son côté dans un 4-3-3 avec Dmytro Riznyk comme dernier rempart derrière Yukhym Konoplya, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko et Pedro Henrique. Dmytro Kryskiv est placé en sentinelle avec Artem Bondarenko et Heorhii Sudakov à ses côtés. Seul en pointe, Danylo Sikan est soutenu par Oleksandr Zubkov et Eguinaldo.

Les compositions

Bologne : Skorupski - Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis - Fabbian, Freuler, Moro - Orsolini, Castro, Ndoye

Shakhtar Donetsk : Riznyk - Konoplya, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique - Bondarenko, Kryskiv, Sudakov - Zubkov, Sikan, Eguinaldo