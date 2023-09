Barça : João Cancelo annonce la couleur

La suite après cette publicité

A l’instar de João Felix, João Cancelo a été recruté par le FC Barcelone dans les dernières heures du mercato estival. En proie au doute après deux passages controversés à Manchester City et au Bayern Munich, le latéral droit tentera de se relancer en Catalogne. Interrogé, comme Joao Felix, à l’issue du carton du Portugal ce lundi face au Luxembourg (9-0) par le média catalan Sport, le joueur de 29 ans est revenu sur son arrivée au Barça : «C’est une équipe très jeune, je connaissais déjà certains d’entre eux comme Ferran ou Gündogan. Ils m’ont tous très bien accueilli, ce sont des gars spectaculaires. Nous ne pouvons réaliser de grandes choses que si nous formons un grand groupe.» Interrogé par la suite sur ses objectifs personnels, l’ancien de Valence a également montré toute son ambition : «Je vais tout faire pour exploser au Barça. Je vais essayer de montrer mon football, ma qualité, mais toujours avec l’aide de l’équipe, parce que j’en ai besoin et je pense que nous avons beaucoup de qualité dans le groupe. J’espère que ce sera une grande saison. Que ce soit à Montjuïc ou ailleurs, je veux toujours jouer sous le maillot du Barça et montrer aux supporters et à ceux qui ont cru en moi combien il a été difficile de venir au Barça. Je veux réaliser de grandes choses avec ce club parce que c’est là que j’ai toujours rêvé d’être. C’est un club de rêve, tous mes amis le savent : toutes mes idoles ont joué au Barça.»

Sur le plan collectif, Joao Cancelo voit également les choses en grand. Alors qu’il a rencontré énormément de succès sur le plan collectif dans le nord de l’Angleterre et en Bavière, le joueur formé au Benfica Lisbonne veut également remplir son argenterie à Barcelone et un trophée l’obsède : la Ligue des Champions : «Il est vrai que ces dernières années, le Barça n’a pas été très performant en Europe, mais c’est un très grand club. Nous allons essayer de faire en sorte que le Barça retrouve le niveau qu’il a toujours eu en Ligue des champions. En ce moment, il y a des équipes qui sont plus favorites que nous. Mais nous avons une très bonne équipe et nous pouvons réaliser de grandes choses. L’équipe est jeune, mais elle a beaucoup de qualité.» Tant de belles paroles qui donnent envie de le voir à l’action dès ce week-end.