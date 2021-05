Tony Chapron dézingue l’arbitrage vidéo !

Depuis environ trois saisons déjà, le football a connu l’arrivée de l’arbitrage vidéo. Une nouvelle technologie qui était censée limiter au maximum les erreurs d’arbitrage et donc aussi d’apaiser les tensions. Mais force est de constater qu’il n’en est rien, au contraire.

Dans un entretien accordé à l’Équipe, l’ancien arbitre de Ligue 1 Tony Chapron n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le VAR. « Le foot n'est qu'interprétation. Ce n'est pas scientifique, ni binaire et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Ni à comprendre que le VAR est une escroquerie. Avec Michel Platini, on n'avait pas la même analyse, mais on arrivait à la même conclusion : cela ne peut pas marcher. » De quoi relancer un peu plus le débat.