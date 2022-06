Juve : Maurizio Arrivabene dévoile les dessous du coup Pogba

Six ans après avoir quitté la Juventus pour revenir à Manchester United, Paul Pogba va faire son grand come-back chez les Bianconeri. Et sauf surprise, l’officialisation de l’opération devrait tomber dans les prochains jours. Interrogé à ce sujet, le PDG de la Vieille Dame, Maurizio Arrivabene, a expliqué que la Juve a décidé de tenter le coup avec le Français l’hiver dernier.

« On lui parle et les choses évoluent très, très bien. Il y a cette réunion dont j'ai parlé. Certains noms ont été cités, comme celui de Vlahovic. Vous ouvrez une porte, lancez un nom, tout le monde vous regarde comme si vous étiez fou puis, petit à petit, la machine se met en marche et vous construisez l'opération. Ainsi est né Pogba. Attention, l'idée ne suffit pas, il faut la mettre en pratique », a-t-il déclaré à Tuttosport.