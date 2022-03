AC Milan - Inter Milan : les compositions sont là

La demi-finale aller de Coppa Italia oppose l'AC Milan à l'Inter Milan au stade San Siro. Les Rossoneri optent pour un 4-2-3-1 avec Mike Maignan dans les cages. Devant lui, Alessandro Florenzi, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli et Theo Hernandez forment la défense alors qu'on retrouve Franck Kessié et Ismaël Bennacer dans le double pivot. Seul en pointe, Olivier Giroud est soutenu par Alexis Saelemaekers, Rade Krunic et Rafael Leao.

De son côté, l'Inter Milan s'articule dans un 3-5-2 avec Samir Handanovic comme dernier avec Milan Skriniar, Stefan de Vrij et Alessandro Bastoni devant lui en défense. Denzel Dumfries et Ivan Perisic assurent les rôles de pistons tandis que Nicolo Barella, Marcelo Brozovic et Hakan Çalhanoglu forment l'entrejeu. Enfin, Lautaro Martinez et Edin Dzeko sont associés en attaque.

Les compositions

AC Milan : Maignan - Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez - Kessié, Bennacer - Saelemaekers, Krunic, Leao - Giroud

Inter Milan : Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic - Lautaro, Dzeko