Mais qui peut arrêter l’Inter Milan ?

Hier soir, l’Inter Milan passait pourtant un nouveau test d’envergure avec un déplacement à Naples, le champion en titre certes pas dans la forme de sa vie cette saison. Le résultat a une nouvelle fois été implacable avec un 3-0 qui donne des sueurs froides à Aurelio de Laurentiis. Le président napolitain s’en est pris à l’arbitrage plutôt qu’à son entraîneur pour une fois, puisqu’il vient fraîchement de nommer Walter Mazzari. La rencontre, de très belle facture, a permis de constater la solidité de la formation de Simone Inzaghi.

Elle confirme tout ce qu’elle a montré la saison passée, et on ne peut plus parler de surprise désormais concernant le dernier finaliste de la Ligue des Champions. La voilà en tête de Serie A, avec une seule défaite au compteur, des succès de prestige face à l’AC Milan, la Roma, Naples, la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Mieux, elle affiche le meilleur bilan à l’extérieur de tous les clubs des grands championnats européens, avec 6 victoires et seulement 2 buts concédés loin de ses terres. Impressionnant.

Tous les feux sont au vert

La recette paraît simple, dans le 3-5-2 de l’entraîneur italien. Une défense solide, avec un gardien en état de grâce. C’était Onana la saison passée, c’est aujourd’hui Yann Sommer, qui fait des miracles (encore des parades superbes face à Naples). Les pistons Dumfries et Dimarco n’ont jamais paru aussi fort, le trio du milieu Barella-Çalhanoglu-Mkhitaryan se trouve les yeux fermés, et le duo Lautaro-Thuram combine parfaitement. Ajoutez à cela quelques remplaçant performants, comme Frattesi et plus récemment Alexis Sanchez, et vous obtenez une équipe complète.

Le manque d’alternatives sur le banc de touche était pourtant l’un des points faibles désignés, puisque la seule défaite, contre Sassuolo avait été concédée avec plusieurs titulaires laissés au repos. Mais le match de Ligue des Champions contre Benfica, avec un 0-3 remonté jusqu’à 3-3, a prouvé que les remplaçants avaient aussi du caractère. Pour l’ensemble de la presse italienne, l’Inter est l’immense favorite dans la course au titre. « Les nouveaux monstres », évoque d’ailleurs le Corriere dello Sport, pendant que la légende Arrigo Sacchi a dit être sous le charme de l’Inter, qui se met désormais même à presser haut.

Seule la Juventus Turin, sans Coupe d’Europe à jouer cette saison, semble suivre le rythme, même si elle impressionne moins en gagnant petitement ou à l’arrachée. En Ligue des Champions, l’Inter est déjà qualifiée pour les 8es de finale et jouera la première place de son groupe à domicile face à la Real Sociedad. De quoi envisager l’avenir sereinement.