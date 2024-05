La Juventus a choisi le remplaçant de Massimiliano Allegri

Quatrième de Serie A et tout juste vainqueur de la Coupe d’Italie contre l’Atalanta avec la Juventus, Massimiliano Allegri a été démis de ses fonctions ce vendredi soir. Outre ses résultats sportifs et sa relation tendue avec sa direction, le manager italien paie surtout son pétage de plomb contre un journaliste, après la victoire en finale de Coupe d’Italie. «La Juventus annonce que Massimiliano Allegri a été relevé de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première masculine. Ce licenciement fait suite à certains comportements pendant et après la finale de la Coppa Italia, que le club a jugé non compatibles avec les valeurs de la Juventus et avec le comportement que doivent garder ceux qui la représentent», explique notamment le club bianconero.

Et l’ensemble de la presse italienne confirme avoir trouvé son remplaçant. Il s’agit de Paolo Montero dirigera la Juventus lors des deux dernières journées du championnat. L’Uruguayen de 52 ans, actuel manager des U19 de la Juventus, entraînera donc la Vieille Dame jusqu’en fin de saison et sera officialisé ce samedi, après le match de championnat de Primavera U19 entre Frosinone et la Juventus. L’entraîneur des moins de 19 ans devra ainsi purger une journée de suspension et prendre place sur le banc de l’équipe première de la Juve lors du match à l’extérieur contre Bologne, prévu lundi (20h45).