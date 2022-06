Aurélien Tchouameni a recalé Kylian Mbappé

C'est l'une des petites histoires du mercato qui risque de faire grand bruit en Espagne dans les prochaines heures. Au cours de sa conférence de présentation au Real Madrid, le milieu de terrain français Aurélien Tchouameni est revenu sur les conditions de son transfert et a révélé que Kylian Mbappé avait bien tenté de le convaincre de signer au PSG.

« Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j'allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG. Il a compris et il est content pour moi », a raconté l'ancien joueur de l'AS Monaco, transféré pour 80 M€ + 20 M€ de bonus éventuels. L'attaquant a donc tenté sa chance et aurait pu jouer un nouveau tour au Real Madrid, quelques semaines après avoir décidé de prolonger au Paris Saint-Germain.