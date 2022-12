PSG : Nasser Al-Khelaïfi acte la fin du duo Campos-Henrique

La suite après cette publicité

Leonardo parti l'été dernier, le Brésilien a laissé la place à Luis Campos, devenu conseiller sportif du PSG. Sauf que le Portugais n'était pas vraiment seul aux manettes. Un certain Antero Henrique a fait son retour au club. Les deux hommes n'ont pas vraiment réussi à s'entendre, là où Campos était en charge de cibler les recrues et son compatriote s'occupait des négociations. Ils ont fini par marché les plates-bandes de l'autre, ce qui a donné lieu à pas mal de conflit, d'autant que les deux Portugais ont le bras long. Dans l'entretien donné à L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a assuré que le tandem allait cessé. Henrique va notamment être mis sur la touche de l'équipe première.

«Je ne vais pas le cacher. Il y a eu des problèmes entre les deux. C'est vrai, reconnaît le patron du club français. Mais, ce n'est rien de personnel. En fait, chacun est un peu entré dans le travail de l'autre. C'est pourquoi nous avons décidé d'arrêter ça. Antero a fait du très bon travail dans les ventes, les prêts... Luis aussi de son côté. Mais c'est difficile d'avoir deux têtes. C'est juste une histoire de communication. Antero va rester mais il ne va plus gérer l'équipe première. Il va aider à Braga (22 % du club portugais ont été racheté par QSI récemment) et nous allons aller dans un autre club également», lâche-t-il, sans donner plus de détail.