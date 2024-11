Le PSG relance une piste à plus de 100 M€

Luis Enrique a promis que son équipe serait meilleure sans Kylian Mbappé. Mais pour y parvenir, le club de la capitale, leader en Ligue 1 mais dans le dur en Ligue des champions, compte encore apporter quelques retouches à son effectif durant le prochain marché des transferts. Il y a quelques jours, L’Équipe a révélé que les pensionnaires du Parc des Princes ne s’interdiront pas de faire un coup si une bonne opportunité venait à se présenter, notamment sur le marché sud-américain, comme cela avait été le cas l’an dernier avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Mais la priorité de Luis Campos et du club est surtout de se renforcer à trois postes. Ainsi, les champions de France aimeraient recruter un latéral gauche.

La suite après cette publicité

Retour de flamme pour Kvara

Toujours en défense, ils compteraient solidifier l’axe droit, notamment avec le possible départ de Milan Skriniar à la Juventus au mois de janvier. Enfin, l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi souhaite recruter un ailier gauche, qui viendrait concurrencer Bradley Barcola. Le Français est le meilleur élément de Luis Enrique cette saison. Mais il n’est pas encore assez décisif en Ligue des champions. De plus, Luis Enrique, qui s’appuie sur Désiré Doué en doublure, n’a pas d’alternative suffisamment intéressante pour le moment. Après avoir échoué à trouver un ailier gauche lors du dernier mercato d’été, le Paris Saint-Germain compte bien y parvenir cet hiver.

Et les Franciliens ont déjà un nom en tête. Un nom bien connu puisqu’il s’agit du joueur qui était déjà sur leurs tablettes l’été dernier, à savoir Kvicha Kvaratskhelia. L’entourage du Géorgien, qui n’avait pas caché la volonté du footballeur de dire oui à Paris, avait échangé avec la direction parisienne durant le précédent mercato. Fortement désiré par Luis Enrique, le joueur de 23 ans était finalement resté à Naples. Une prolongation de son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2027, était et est toujours d’ailleurs dans les tuyaux. Récemment, Antonio Conte, que Kvara apprécie énormément selon ses dires, s’est exprimé sur le sujet.

La suite après cette publicité

Prolonger ou partir ?

« Il y a une négociation en cours entre le club et l’entourage du joueur, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Ce que je demande à Khvicha, c’est de continuer à faire ce qu’il fait, de se concentrer sur la saison. C’est un professionnel exemplaire et nous vivons une saison très importante. J’espère que tout se résoudra au mieux pour le club, le joueur et son agent, mais je sais aussi que dans le football tout peut arriver.» Surtout quand le PSG est dans les parages. Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport assure que le club français, qui avait offert 100 M€ pour lui il y a quelques mois, est toujours très intéressé à l’idée de recruter Kvaratskhelia en janvier, ou au plus tard l’été prochain.

Auteur de 5 buts et de 2 assists en 14 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, le Géorgien est également apprécié par le Barça. La GdS précise d’ailleurs que Luis Enrique et Hansi Flick sont prêts à faire des choses folles pour l’enrôler. Mais il faudra aussi convaincre Naples et son président Aurelio De Laurentiis. Réputé pour être dur en affaires, le boss du Napoli va revoir prochainement le clan Kvara aux États-Unis pour évoquer le fameux dossier de sa prolongation de contrat. Un dossier qui traîne en longueur, puisque le joueur souhaite que son salaire soit augmenté. Il y a donc une faille dans laquelle le PSG compte s’engouffrer alors qu’ADL a fixé le prix de son joueur à plus de 100 M€. NAK et ses équipes sont prévenus !