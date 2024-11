Mercato : les trois cibles prioritaires du PSG

Leader du classement de Ligue 1, avec six points d’avance sur l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain a certes des soucis d’efficacité, mais il parvient toujours à dominer de la tête et des épaules le championnat. En revanche, ça se complique un peu plus quand c’est l’heure de la Ligue des Champions. Vingt-troisième du classement de la C1, le club de la capitale ne doit pas se rater ce soir face à l’Atlético de Madrid s’il veut rester en lice pour les barrages, alors qu’il doit encore affronter le Bayern Munich et Manchester City.

Les débats sur le niveau de l’équipe entraînée par Luis Enrique sont légion, mais il y a une chose sur laquelle les observateurs et le club de la capitale sont d’accord : cette équipe a besoin de réajustements lors du prochain mercato. La chose ne sera pas aisée puisque le marché d’hiver est traditionnellement considéré comme un marché d’appoint et que les bons coups à faire sont rares. Ce qui rend, par exemple, le recrutement d’un numéro 9 (vital vu les problèmes d’inefficacité des Parisiens) très compliqué.

Mettre un concurrent dans les pattes de Barcola

Randal Kolo Muani sera difficilement ex-filtrable en plein milieu de saison et lui trouver un remplaçant de choix relève de la mission impossible. Tous les gros s’arrachent le Suédois Viktor Gyökeres, mais le Sporting Portugal ne sera vendeur que l’été prochain. En attendant de voir si le dossier du 9 se décante, le PSG aurait d’autres priorités pour son mercato hivernal selon L’Équipe. Et la première serait d’enrôler un ailier gauche capable de venir concurrencer le meilleur Parisien de ce début de saison, Bradley Barcola.

Actuellement, seul Désiré Doué joue la véritable doublure de l’ancien Lyonnais. Or, le quotidien indique que Luis Enrique voit Doué plus à l’aise dans un poste axial et voudrait donc blinder son aile gauche. En défense, le besoin de doubler le poste de latéral gauche existe toujours. Le nom de Théo Hernandez est revenu, mais cela semble concerner l’été prochain. À droite, les Rouge et Bleu n’ont pas prévu de recruter. Warren Zaïre-Emery fera l’affaire pour épauler Achraf Hakimi. Le journal explique que Paris recherche surtout un défenseur droitier. Le but est d’anticiper la fin de l’ère Marquinhos et le probable départ de Milan Skriniar, dont le profil ne convient pas à Luis Enrique. Enfin, Paris ne s’interdit pas de sauter si des opportunités se présentent dans d’autres marchés (sud-américain et autres), comme ce fut le cas l’an dernier avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo.

