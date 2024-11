Le PSG veut s’offrir Théo Hernandez

Ce soir, l’AC Milan se déplace au Santiago-Bernabéu pour défier le Real Madrid en Ligue des champions. Un match particulier pour Théo Hernandez qui a porté le maillot merengue avant de s’envoler pour l’Italie. Attendu en Espagne, le Français veut montrer qu’il a évolué et progressé. Ce sera aussi l’occasion de s’illustrer devant les nombreux clubs qui le suivent.

En effet, AS indique que le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 a plusieurs prétendants à ses trousses. Des clubs de Premier League, le Bayern Munich et le PSG sont en contact avec son agent. Pour l’écurie française, le recruter serait l’occasion de réunir les deux frères Hernandez en club, eux qui ont tous deux évolués à l’Atlético de Madrid par le passé. Mais rien ne dit que le club de la capitale comme ses autres courtisans parviendront à leurs fins puisque le latéral gauche est heureux à Milan. Toutefois, AS rappelle que les Rossoneri n’ont pas encore contacté son agent pour entamer les négociations pour prolonger son bail.