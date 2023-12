Leonardo Bonucci a failli signer au Real Madrid

L’Union Berlin a besoin de gagner ce mardi soir, face au Real Madrid (21h), pour avoir une chance de poursuivre son épopée, européenne au moins. Une affiche qui promet une belle ambiance en Allemagne, alors que le club de Leonardo Bonucci connait d’immenses difficultés cette saison en Bundesliga. L’occasion, aussi, pour le défenseur central italien de retrouver les Merengues, qu’il a souvent affrontés en Ligue des Champions lorsqu’il était encore à la Juventus.

Une équipe que connait bien Bonucci, à tel point que ce dernier aurait pu rejoindre les rangs madrilènes à l’époque. «Il y a eu un moment où j’étais sur le point de devenir joueur du Real Madrid, de porter la tunique blanche. C’était un rêve. J’ai une grande admiration pour le grand nombre de champions qui sont passés par le club. Et puis ils ont un grand maestro sur le banc comme Ancelotti. C’était à l’été 2017, après leur victoire en finale (de Ligue des Champions, ndlr) à Cardiff. Les négociations entre mon agent et le Real Madrid se sont intensifiées. Mais ça ne s’est pas fait. Finalement, ils ont recherché un joueur plus jeune et non un joueur de 30 ans. C’était sympa, même si je n’y suis pas arrivé. Je ressens de l’amour, du respect et de l’admiration pour Madrid», confie-t-il à Marca.