PSG : Al-Khelaïfi rend hommage à Luis Enrique

Avec cette victoire 3-0 sur la pelouse de Salzbourg dans le cadre de la 6e journée de la C1, c’est tout le PSG qui pousse un grand ouf de soulagement. Si le classement reste encore moribond avec cette 24e place avant les matchs de demain, le club de la capitale a encore son destin en main pour obtenir sa qualification au moins pour les 16es de finale de cette compétition. Preuve que les sourires sont de sortie ce soir, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole en zone mixte après la rencontre. «C’était un match très important pour nous, décisif. La victoire était obligatoire pour nous si on voulait continuer en Ligue des Champions. C’était clair pour tout le monde», entame le président du PSG. «On a bien joué, on a marqué. Ça va donner beaucoup de confiance pour le futur. On va profiter ce soir mais on a un match important dimanche (face à l’OL). Les deux derniers matchs (de C1) sont des finales. Tout le monde le sait. Avec nos supporters, notre stade, ça va être important.»

D’après le président qatari, son équipe est sur la bonne voie et s’apprête à jouer une partie de sa saison sur les deux derniers matchs de Ligue des Champions. Pour cela, il lui faudra plus de réussite offensive, comme ce fut le cas ce soir en Autriche. «On joue bien tous les matchs. Le dernier match (contre Auxerre) on a bien joué même si on n’a pas marqué. Je reste confiant envers les joueurs, qui vont continuer à marquer. Si vous regardez, on a dominé tout le match. Aujourd’hui (mardi), c’est un match pour donner de l’espoir pour tout le monde. Il faut continuer pour le championnat. Au foot, si on ne marque pas c’est difficile. J’ai toujours été confiant» poursuit Al-Khelaïfi, plus que jamais derrière son entraîneur, malgré les bruits du moment. «On a le meilleur coach au monde. On a construit un projet pour longtemps avec lui. C’est un très bon coach.» Un soutien public qui va faire du bien à l’Espagnol.