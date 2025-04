Real Madrid : Sergio Ramos remet les pendules à l’heure

Même exilé de l’autre côté de l’Atlantique, Sergio Ramos continue de faire parler de lui. Arrivé en février dernier au CF Monterrey, le défenseur central semble s’épanouir dans sa nouvelle aventure mexicaine. Auteur de son premier but en mars dernier, la célébration de l’Espagnol avait beaucoup fait parler. Après avoir marqué, il avait mimé, face caméra, composer un numéro de téléphone, appeler, et raccrocher, énervé. Beaucoup avaient interprété cette action comme une tentative de retour au Real Madrid qui lui aurait été refusée par la Maison blanche. S’il ne s’est pas expliqué là-dessus, la légende merengue a néanmoins rassuré quant à son lien avec les pensionnaires du Bernabéu.

Dans une story publiée sur son compte Instagram, Sergio Ramos a mis les choses au clair concernant son affection pour le Real Madrid. Sur une photo d’un verre dans lequel on voit un couvert à l’effigie de la Casa Blanca, le quadruple champion d’Europe avec les Madrilènes a écrit le texte suivant : « le Real Madrid aujourd’hui, hier et toujours. Beaucoup de bullshit. 6 trophées en 10 ans » Les choses sont plus claires.