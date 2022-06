Le Real Madrid a trouvé son futur numéro 9

La valse des attaquants bat son plein au Real Madrid. Cet été, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont laisser filer Luka Jovic à la Fiorentina tout en espérant réussir à enfin se débarrasser de Mariano Diaz. Pour occuper le rôle de doublure de Karim Benzema, les Merengues envisagent de rapatrier Borja Mayoral, qui était en prêt cette saison. Une solution à court terme pour les Espagnols qui préparent déjà l'avenir. Il y a quelques jours, la presse ibérique indiquait que les Madrilènes visaient Erling Haaland en 2024 pour l'après-KB9. La porte n'est pas non plus fermée pour Kylian Mbappé.

Deux dossiers qui seront malgré tout difficiles. Dans le même temps, les champions d'Europe et d'Espagne avancent sur d'autres pistes offensives pour l'avenir. Selon AS, le Real Madrid a trouvé son numéro 9 du futur. Il s'agit de Matheus Nascimiento. Agé de 18 ans, il évolue à Botafogo. Cette jeune pépite brésilienne a tapé dans l'oeil de Juni Calafat, le dénicheur de talents de la Casa Blanca. C'est lui qui a notamment recruté Vinicius Jr, Rodrygo et Federico Valverde. Trois éléments qui ont réalisé une belle année sous les ordres de Carlo Ancelotti en équipe première.

Le Real Madrid craque pour Matheus

Une voie que pourrait bien suivre Matheus Nascimento. Suivi depuis plusieurs mois, l'attaquant, qui a marqué plus de 150 buts avec plusieurs formations différentes dans les catégories inférieures de Botafogo, a fait ses débuts en professionnels à l'âge de 16 ans, 6 mois et 3 jours. Grand espoir de Botafogo, il n'est pas encore un titulaire en puissance. Cette saison, il a marqué 2 buts en 2 titularisations (11 apparitions). Mais au pays on croit beaucoup en lui. Au Real Madrid, aussi. On apprécie son profil de numéro 9 moderne doté d'une bonne technique et qui sent bien le jeu.

AS explique que le talent auriverde intégrerait le Castilla de Raul dans un premier temps afin de s'adapter tranquillement comme l'ont fait avant lui Vinicius Jr, Rodrygo et Reinier. Ensuite, si tout se passe comme prévu, le joueur, qui occuperait une place d'extra-communautaire, rejoindrait l'équipe première dans deux voire trois ans. Un timing parfait sachant que le club cherchera à ce moment-là un héritier à Karim Benzema. Alors que son prix est estimé à 7 millions d'euros, Matheus, qui a une clause libératoire à 50 millions d'euros, n'appartient qu'à 60% à Botafogo. Un club qu'il faudra convaincre de lâcher son joyau.